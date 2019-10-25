Вчера вечером, 24 октября, "Страна" сообщила о том, что в Киеве зафиксирован первый за последние несколько лет случай заболевания дифтерией.

Заболел 9-летний ребенок, ученик одного из столичных лицеев. Эту информацию нам подтвердила советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

Через два часа после публикации нашей новости факт заболевания дифтерией официально подтвердили и в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

Также в ЦОЗ обнародовали объемы медикаментов, которые есть в Украине: количество вакцин для взрослых и сыворотки - только ей и лечится дифтерия.

"Страна" рассказывает, что известно о случае заболевания в столице, а также других, которые в последнее время зафиксированы в западных регионах. Где сыворотка, к слову, уже кончается. А поставки новой могут быть, уже после того как начнется эпидемия.

Мы описываем, чем опасна дифтерия, какими способами передается, аргументы "за" и "против" вакцинирования. Также мы попробовали выяснить, достаточно ли лекарств, которыми на сегодня располагает Минздрав.

Когда дифтерия пришла в Украину

В начале августа дифтерия была зафиксирована в Хмельницком. Именно потому, что заболевшая была привита ранее, ее состояние оценивалось как средней тяжести.

23 октября в закарпатскую областную больницу в Ужгороде поступило сразу 13 заболевших дифтерией. Также в больницу попали еще два человека, у которых диагностирована дифтерия миндалин, течение легкое. То есть итого 15 человек в Ужгороде.

24 октября поступило сообщение о заболевании ребенка в Киеве. По данным медика, врачи сразу не дали сигнал и у ребенка было порядка 500 контактов. Которые, по словам инфекционистов, уже отработаны медиками.

Ребенок, который заболел - учащийся 303 лицея Киева. Родители в соцсетях пишут, что в этой школе объявили карантин - детей перевели на дистанционное обучение. Но официально власти об этом не сообщали.

Школьник заболел 16 октября и с этого дня в школу не ходил, заявили медики сегодня на брифинге в Киеве. Сейчас он в "удовлетворительном состоянии". Школьник был привит 2013 по документам. Однако есть опасение, что мать ребенка купила справку, поскольку является противницей вакцинации.

В карточке ребенка есть отказ матери от других вакцин - но не дифтерии.

Суммируя, на момент подготовки материала известно о 17 заболевших в стране. Что может говорить о начале эпидемии.

Дифтерия: способы передачи, профилактика, лечение

Дифтерия в Украину пришла после серьезных вспышек кори, которые происходили в минувшие годы. Многие врачи (в частности харьковский педиатр Евгений Комаровский) предупреждали, что после кори в страну придет дифтерия.

Это опасное инфекционное заболевание. Чаще всего поражает гортань, бронхи и кожу.

Передается дифтерия тремя способами: воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым (через зараженные продукты).

Инкубационный период заболевания - 2-10 дней. Дифтерия сопровождается такими симптомами:

повышение температуры,

отек мягких тканей шеи и слизистой глотки,

легкая боль в горле, затруднение глотания,

пленчатый налет (может быть любого цвета, но чаще всего бывает серо-белым),

увеличение шейных лимфоузлов.

Предотвратить дифтерию можно с помощью вакцинации. Для этого используется вакцина типов АКДС, АДС и АДС-м.

Лечат дифтерию противодифтерийной сывороткой исключительно в стационаре поликлиники. Лечение антибиотиками экспертами признано малоэффективным.

Есть ли в Украине вакцины и сыворотка от дифтерии

После заболевания дифтерией в Киеве в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) сообщили о том, какое количество медикаментов в Украине есть против дифтерии.

Оказалось, что вакцин хватает, а вот с сывороткой беда - ее уже почти что нет.

"В целом в Украине в наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии. В предыдущем году Украина использовала для лечения 10-ти больных 46 флаконов", - заявили медчиновники.

Также по состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцины от дифтерии для взрослых со сроком годности до 2021 года. Их них 110 тысяч доз в наиболее рисковом регионе - Закарпатье.

Итак, власти официально сообщили о наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии. Если это количество разделить на 24 области Украины, то имеем по 8 штук на регион. Для лечения одного человека нужно четыре дозы сыворотки. То есть излечить можно по два человека в каждой области.

То есть лекарства по сути нет. И руководство страны абсолютно не готово к возможной вспышке инфекционного заболевания.

И в случае с Ужгородом эта информация подтвердилась вчера. По сообщению СМИ, там использовали те самые 8 сывороток, выделенные на регион. А четыре больных остались без сыворотки, которая может спасти им жизнь.

По сообщению ЦОЗ, следующая партия сывороток поступит в Украине "в течение месяца".

Почему не хватает сыворотки?

Поясним причину недостатка медикаментов. Украина не производит такие сыворотки. Их, к слову, вообще мало кто производит в мире. Поэтому рынок этот крайне узок.

Один из крупнейших мировых производителей антидифтерийной сыворотки - Россия. Однако в силу лозунга "Геть від Москви" МОЗ несколько лет назад перестал закупать лекарство в РФ.

Это произошло в 2014 году. Тогда отказ объясняли тем, что сыворотка не сертифицирована ВОЗ. Однако скорее всего она попала под горячую руку стороннков разрыва любых экономических связей с РФ после Крыма и Донбасса.

При этом об альтернативе никто не задумывался. Да и, как оказалось, ее вообще нет. Европейская сыворотка оказалась слишком дорогой, а другие страны-производители - например, Индонезия и Бразилия - едва закрывают потребности собственного рынка.

В общем сыворотка от дифтерии - товар крайне дефицитный. В мире предпочитают заниматься профилактикой: это эффективнее. В итоге Украина довольствуется той сывороткой, которая поступает в страну в рамках гуманитарной помощи ООН. А такие поставки, как известно, нельзя жестко контролировать. Да и, как видим, они явно невелики.

"Пожалуйста, кто-нибудь, обеспечьте нас сыворотками, даже на черном рынке их купить невозможно", - такой пост еще летом опубликовала в Facebook Ольга Голубовская, завкафедрой инфекционных болезней университета имени Богомольца.

Интересно, что в начале августа - когда произошла уже упомянутая вспышка в Хмельницком - в МОЗ пообещали наконец объявить тендер на закупку лекарства. Но ни предыдущее, ни новое руководство Минздравом пока этого не сделало.

Поэтому можно говорить о том, что каждого девятого заболевшего в регионе лечить сегодня нечем.

"Супрун привилась и выжила"

Свою версию цифр по наличию вакцин и сыворотки опубликовал в Facebook харьковский педиатр Андрей Волянский.

По его данным, сыворотки вообще нет. Он также проанализировал имеющиеся в Украине вакцины.

"На 1 августа 2019 по данным МОЗУ в поликлиниках Украины было 5,9 млн. доз индийской АДС-м. 4,1 млн. доз с годностью май 2021, 1,8 млн - май 2020. Особым успехом до сегодняшнего дня вакцина не пользовалась - прививалось около 200 тысяч человек в месяц. Согласно календаря прививок начиная с 16 лет эту вакцину нужно вводить раз в 10 лет. Т.е. потребность Украины при 100%-м охвате - 3 млн. доз в год. Детям младшего возраста вводят АКДС (АаКДС). В поликлиниках страны эта вакцина индийского производства, ее на 1.08.2019 было 2,04 млн. доз (годность март и май 2020). 6-летним детям вводят по календарю АДС, сейчас в наличии 235 тысяч доз болгарской вакцины (годность ноябрь 2020).

Что можно сказать про индийскую АДС-м? Супрун, Курпита, Жадан, Кличко привились ею в 2019 году на камеру и выжили. Если серьезно - 10-дозовый флакон, 3,2 грн за дозу, ЮНИСЕФ покупает не напрямую у производителя - Байолоджикел И. Лимитед, а через прокладку - М. Биотек Лимитед, Великобритания. По составу - МАЛО дифтерийного компонента (2 фл. ед.), много алюминия - НЕ МЕНЕЕ 1,5 мг. Альтернатива - АДС-м (Биолек) или АаКДС-м - "Бустрикс" (Глаксо СК). В харьковской вакцине дифтерийного компонента достаточно - 5 фл.ед., алюминия в три раза меньше - 0,5 мг. Надо ли делать всем подросткам и взрослым АДС-м или АаКДС-м? Конечно же нет! У 80-90% украинцев есть защитные титры антител. Поэтому НУЖНО проверить свою защищенность против дифтерии и столбняка. Необходимо помнить, что вакцинация не влияет на циркуляцию возбудителя и заболеваемость. Анатоксин связывает токсин, т.е. в какой-то мере защищает от тяжелого течения и смерти

В Украине по-прежнему нет ни одной зарегистрированной сыворотки против дифтерии.

Важно привить непривитых детей, т.к. подавляющее большинство взрослых неоднократно вакцинировалось и/или встречалось с дифтерией, поэтому частично защищены. У непривитых детей защиты нет! Чем прививать детей? Альтернатива индийской АКДС - 8 бельгийских и французских расщепленных вакцин на частном рынке.

На рисунках 1-2 данные о количестве антител против токсинов дифтерии и столбняка у харьковчан разного возраста, 2018-2019. На рисунке 3 состав вакцин, содержащих дифтерийный компонент, которые применяются в Украине".

В государственных больницах прививать обязаны бесплатно. В частных вакцина с уколом обойдется в 750-1100 гривен.

Прививки от дифтерии в Украине

Важно понимать: 17 заболевших дифтерией в Украине - это не нормальное положение дел, а критическая ситуация. Дело в том, что это - первые случаи заболевания в регионах за 10 лет. Поэтому один из выводов, которые уже можно делать - в стране наблюдается откат по прививанию детей.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун еще год назад заявляла о запрете на посещение школ и детских садов для тех детей, которые не прошли вакцинацию согласно календарю прививок.

Она руководствовалась нормой статьи 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней", которая предусматривает, что детям, не получившим прививок по календарю, не разрешается посещать детские учреждения.

Исключение допускается только для детей, которым противопоказаны прививки по состоянию здоровья. Тогда экс-министр образования Лилия Гриневич сообщила, что если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную.

После смены власти в Украине, родители коллективно выступили против обязательной вакцинации своих детей. Около 100 человек устроили акцию протеста у Офиса президента в Киеве. Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что непривитых детей будут пускать в школы и детские сады. Ограничения в посещении учреждений образования для невакцинированных детей будут вводиться только в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний.

По словам Мондриевского, учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, предоставленные родителями.

Среди родителей в отношении прививок настроены по-разному. Одни родители хотели бы вакцинировать детей, однако им говорят, что лекарства нет. Часть молодых мам сомневаются в качестве вакцин и опасаются за жизнь своего ребенка. Большая часть женщин не поддерживает тотальную вакцинацию, подозревая в этом выгоду фармацевтических компаний.

Сторонники прививок

Марина Влащенко в сообществе "Лесной массив" пишет: "Дифтерия уже в Киеве. На Позняках зафиксирован и подтвержден случай заболевания. Летальность - 90%, помогает только прививка. Для взрослых тоже необходимо прививаться каждые 10 лет".

Катя Жук пишет, что у заболевшего ребенка была куплена справка о вакцинации и призывает подумать о коллективном иммунитете и вакцинироваться:

"В Ужгороде 15 случаев дифтерии. В Киеве подтвердилось у мальчика 9 лет! Сывороток на ВСЮ страну аж... 200 штук. Ребята, прошу, посмотрите в календарь прививок свой (каждые 10 лет ревакцинация!) и детям. Сыворотки пришли гуманитаркой. Закупок нет. Привет бывшему минздраву с индийской хз чем (не могу промолчать).

Берегите окружающих с противопоказаниями к вакцинации! Коллективный иммунитет - наша общая ответственность.

Евгений Комаровский писал, что после кори придет беда страшнее придет дифтерия. Все отмалчивались, МОЗ говорил "вспышка". Беда пришла. Сыворотки закончатся до 1 января. Потому что уже 16 случаев за 2 недели. Это слишком много, чтобы спокойно взирать на происходящее. Лучи ненависти антивакам. Теперь эти люди для меня моральные уроды.

Ирина Заславец пишет, что у ребенка была купленная справка о вакцинации", - рассказала Катя Жук.

Юлия Олейникова обратилась к министру здравоохранения Зоряне Скалецкой в соцсети с просьбой принять меры и доставить вакцины АДС для ревакцинации детей в 6 лет в Мариуполь.

"В сентябре в несколько поликлиник было доставлено по 5-8 вакцин! О результате такого халатного отношения и говорить не приходится! Я хочу, но не могу ревакцинировать ребенка!", - пишет мамочка.

Журналист Владислав Бовсуновский уверен: прививаться от дифтерии нужно каждые 10 лет. Он отмечает, что делает так сам и всем советует.

"О противодифтерийной прививке. Делать нужно раз в 10 лет, в вакцину также входит прививка от столбняка. Собственно ради прививки от столбняка я и привился год назад (планово). Дифтерия это вероятность получить инвалидность (не особо высокая, сама болезнь прекрасно лечится), а столбняк это практически гарантированная смерть. Заразиться столбняком намного проще, чем дифтерией - достаточно наступить ногой на ржавый гвоздь, например. Или подскользнуться, упасть и получить ссадину. Поэтому всем советую привиться от столбняка в первую очередь, а от дифтерии - за компанию.

Сама прививка бесплатная. Достаточно зайти к терапевту, он проверяет здоров ли организм, выписывает направление, с которым нужно спуститься в процедурную комнату поликлиники (обычно на 1 или 2 этаже). Один укол. В общей сложности весь процесс (от визита к терапевту до прививки) занял минут 15.

В течение 2 дней может подняться температура, у меня не поднималась, но болело место угола. Других побочных эффектов замечено не было".

При этом привычно активизировались противники вакцинации, которые считают, что прививки убивают иммунитет и чреваты летальным исходом.