Глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения "Азов", сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", - убеждает он.

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - добавил глава МВД.

Мы разбирались, почему США хотят приравнять полк Нацгвардии Украины к ИГИЛ.

Напомним, что ранее представители Нацкорпуса Андрея Билецкого (основателя "Азова") сорвали развод войск в Зотолом.

Видео: youtube.com/Страна.ua