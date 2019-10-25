Оксана Маркарова, которая с 2018 года возглавляет министерство финансов, может быть причастна к выводу активов, в частности, элитного здания на Подоле, обанкротившегося "Актив-банка", который принадлежал ей, на свою же компанию. Об этом говорится в расследовании проекта Схемы, опубликованного вечером в четверг, 24 октября.

В материале говорится, что в 2013 году Маркарова и ее супруг Даниил Волынец приобрели банка у братьев-"регионалов" Сергея и Андрея Клюевых. В следующем году НБУ признал "Актив-банк" неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию.

Незадолго до банкротства Маркарова и Волынец успели продать проблемный банк, а также его ценные активы. В том числе, дорогую недвижимость на Подоле в центре Киева. Покупателем выступила фирма "Синоним", собственницей которой, как выяснили "Схемы", была сама Маркарова.

Авторы материала утверждают, что недвижимость была продана по заниженной цене - значительно дешевле ее залоговой стоимости.

В здании, о котором идет речь в материале, размещался головной офис "Актив-банка". Дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который вследствие этой сделки потерял залог.

"Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость здания в 130 млн гривен. Но перед его продажей частная компания "Истерн консалтинг групп", которой ранее руководила Маркарова, провела новую оценку и оценила объект почти вдове дешевле его залоговой стоимости. В итоге "Синоним" заплатил за дом на Подоле еще меньше - всего 16 миллионов гривен.

В комментарии журналистам Маркарова подтвердила, что история с продажей недвижимости ей знакома. Министр финансов заверила, что к тому времени она уже не была акционером "Актив-банка" и вышла из основателей "Синонима".

"Это здание было продано банком. Я не могу комментировать то, что было уже после меня, но еще при мне точно проводились переговоры. Менеджмент искал покупателя на это здание", - пояснила Маркарова.

Однако авторы материала утверждают, что данные Единого реестра юридических лиц говорят об обратном.

Здание на Подоле, о котором говорится в расследовании, сейчас сдается в аренду. Часть площадей арендует "Аккордбанк" Даниила Волынца, мужа Оксаны Маркаровой, часть - юристы и музей-архив прессы. "Укрэксимбанк" пытается вернуть себе этот дом через суд.

Фото: radiosvoboda.org

Видео: youtube.com

После этого Маркарова отреагировала на информацию СМИ о ее причастности к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства. В частности, как она сообщила на своей странице в Facebook, покупка банка у братьев Клюевых - это ее бизнес-ошибка.

"Покупка "Актив-банка" была моей бизнес-ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком. Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы по "Актив-банку" уже не раз прокомментированы мной начиная с 2015 года. Помещение на Подоле было продано в соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на 6-м этаже. Надеюсь, что весь этот публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея", - утверждает она.

Глава Минфина добавила, что все свое имущество и имущество, принадлежащее ее мужу, она указывает в электронных декларациях, зная об "очень тщательном отношении НАПК" к ней.

Фото: facebook.com

В Министерстве финансов Маркарова работает с 2015 года, когда Кабмин еще возглавлял Арсений Яценюк. После увольнения Александра Данилюка с должности главы Минфина с июня 2018 года она руководила министерством в статусе и.о., а в ноябре - была назначена главой ведомства. 29 августа Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов.

До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе: руководила компанией "Истерн консалтинг групп", работала в американском инвестиционном фонде Western NIS Enterprise Fund, проходила практику во Всемирном банке в США.

Маркарова и Арсен Аваков оказались единственными членами правительства Владимира Гройсмана, которым удалось сохранить министерские портфели в Кабмине Алексея Гончарука.

Напомним, что глава Минфина Маркарова за первый месяц работы получила меньшую зарплату, чем ее заместители.

О том, что своей декларациии указала Маркарова "Страна" писала здесь.