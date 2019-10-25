Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на то, что Игорь Коломойский грубо оскорбил его. Олигарх, комментируя извинения Бородянского перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за действия хора Веревки, назвал министра "подонком" и призвал его извиниться перед "всеми пострадавшими от Гонтаревой".

В интервью Радио Свобода министр назвал "хамством" выпады бизнесмена Игоря Коломойского в свой адрес.

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди ", - сказал Бородянский.

Он считает, что "реакция Игоря Валерьевича была как реакция невоспитанного человека". Также Бородянский объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым ", - отметил министр.

Видео: youtube.com/Настоящее Время

Как сообщала "Страна", экс-президент Петр Порошенко и его жена Марина проведали Валерию Гонтареву, "чтобы от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну".

Напомним, что документы в НБУ изъяли для расследования злоупотреблений в 2015-2016 годах.