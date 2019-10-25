Мэр и его заместитель Нового Роздола, что во Львовской области, подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона. Об этом сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк, пишет УНИАН.

"Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ сегодня мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку", - заявил он, добавив, что мэр лично подтвердил ему информацию.

"Должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что ситуация со стартом отопительного сезона в Новояворовску и Новом Роздоле критическая. В частности, 18 октября на повторном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС по ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола приняли решение признать ситуацию чрезвычайной.

Напомним, что во Львове из-за потепления прекратили отапливать бюджетные учреждения.

Также мы писали, что опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.