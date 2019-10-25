Бундестаг Германии в четверг, 24 октября, отклонил предложения "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), по изменению политики в отношении России. Об этом сообщает DW.

Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ.

В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе "Левая партия" призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". Кроме того, "левые" заявили, что федеральному правительству следует использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала "конструктивного диалога". В отношении ситуации на востоке Украины, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

Правые популисты потребовали от правительства проводить в Евросоюзе работу по отмене всех санкций против России. АдГ считает, что санкционная политика ЕС в отношении РФ провалилась, а помимо прочего, участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не отвечало ее интересам.

Как сообщала "Страна", в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - прошли парламентские выборы. Просела партия Меркель, поднялась "Альтернатива для Германии".

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинисте выразил сомнения в эффективности антироссийских санкций, введенных 5 лет назад.