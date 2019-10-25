В САП и НАБУ не готовятся вручать "пидозру" Андрею Богдану - Холодницкий
В САП и НАБУ не готовятся вручать подозрение председателю Офиса президента Андрею Богдану относительно его работы в Кабмине премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, в ток-шоу "Право на владу".
"САП и НАБУ такого подозрения не готовит", - отметил Холодницкий. Также он считает ложными слухи относительно выдвижения подозрения Богдану от Генпрокуратуры.
Видео: facebook.com/pravonavladu
Ранее сообщалось, что Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, а управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения ему подозрения.
Как сообщала "Страна", сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении в нанесении ущерба филиалу "УЗ" на сумму более 20 млн грн бывшему нардепу от БПП.
Напомним, как Андрей Богдан со своим замом и подружкой поддерживали сборную Украины на игре с Португалией в Киеве.