В САП и НАБУ не готовятся вручать подозрение председателю Офиса президента Андрею Богдану относительно его работы в Кабмине премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, в ток-шоу "Право на владу".

"САП и НАБУ такого подозрения не готовит", - отметил Холодницкий. Также он считает ложными слухи относительно выдвижения подозрения Богдану от Генпрокуратуры.

Видео: facebook.com/pravonavladu

Ранее сообщалось, что Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, а управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения ему подозрения.

Как сообщала "Страна", сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении в нанесении ущерба филиалу "УЗ" на сумму более 20 млн грн бывшему нардепу от БПП.

Напомним, как Андрей Богдан со своим замом и подружкой поддерживали сборную Украины на игре с Португалией в Киеве.