Вчера, 24 октября, в Европе прошли матчи третьего тура Лиги Европы. И кроме Динамо и Александрии (обе команды сыграли вничью в своих матчах - Ред.) внимание украинских болельщиков было приковано к Москве, где ЦСКА принимал венгерский Ференцварош, который возглавляет экс-тренер "бело-синих" Сергей Ребров.

Команда Сергея Реброва провела отличную игру не дав армейцам использовать свои редкие шансы, а на 84 минуте наш коуч выпустил на поле Роланда Варгу который и стал джокером. Полузащитник венгров на 86 минуте положил красивый гол в ворота Игоря Акинфеева. Причем голевой пас ему отдал украинский легионер Александр Зубков.

Стоит так же отметить, что еще два наших легионера в составе Ференцвароша - Игнатенко и Харатин - отыграли полный матч.

Лига Европы. Групповой турнир. Группа H. ЦСКА - "Ференцварош" 0:1 (0:0)

Голы: Варга Р., 86 (0 : 1)

ЦСКА: Акинфеев; Дивеев; Карпов Ва.; Магнуссон Х.; Марио Фернандес; Чалов; Сигурдссон А. (Бийол, 80); Обляков; Кучаев (Бистрович, 61); Влашич; Ахметов (Лео, 75).

"Ференцварош": Дибуш; Чивич; Ботка; Блажич Ми.; Игнатенко Д.; Шигер; Харатин; Зубков (Двали, 89); Боли Ф. (Исаэл, 72); Нгуен Т. (Варга Р., 84); Ловренчич

Предупреждения: Бистрович, 78; Магнуссон Х., 93 - Шигер, 74; Харатин, 92.

После этой победы у команды Реброва появился реальный шанс побороться за путевку в плей-офф, а у ЦСКА в активе ноль очков.

Положение команд в группе Н после третьего тура Лиги Европы

Фото: terrikon.com