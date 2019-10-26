26 октября православные украинцы отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери, у которой просят о заступничестве. Именины отмечают Валерьян, Злата и Никита.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - праздник Иверской иконы Божией Матери, которая считается заступницей рода человеческого. У ее иконы обычно молятся о заступничестве себя, своих родных и даже своих врагов, об утешении в бедах, при пожарах или напастях.

Оригинал иконы находится в Иверском монастыре Греции. По преданию, икону писал сподвижник апостола Павла, евангелист Лука. В 9 веке ее хранила вдова. Чтобы уберечь святыню от иконоборцев женщина бросила икону в море. По прошествии времени она засияла сквозь толщу воды. Так ее смогли увидеть монахи Иверского монастыря.

Международные праздники

В мире отмечают день святого Дмитрия Солунского, который был смелым военачальником в Салониках и сторонником христианства. Святого особенно почитают в Греции, Болгарии и Румынии.

События и даты

В 1636 году был основан Гарвардский колледж, ставший одним из самых популярных университетов в США и мире. Образование в колледже в разное время получили 8 президентов США, включая Теодора Рузвельта, Джона Кеннеди, Джорджа Буша младшего и Барака Обаму.

В 1861 году немецкий изобретатель Филипп Рейс показал свое изобретение - "музыкальный телефон".

Так выглядел телефон Рейса

1900 году в Нью-Йорке открыли первую линию метрополитена.

В 1955 году австрийский парламент принял Закон о постоянном нейтралитете. С этого времени дата отмечается как праздник Австрийской республики.

В 2000 году австралийская алмазная компания начала продажу бриллиантов через Интернет.

В этом же году в Нью-Йорке астрономы объявили об открытии четырех новых спутников Сатурна.

В 2018 году в больнице умер известный актер театра и кино Николай Караченцов, который запомнился зрителям по ролям в фильмах "Три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Приключения электроника". Он один день не дожил до своего 74-летия.

Николай Караченцов в молодости

Сегодня свой 72-й день рождения отмечает американский политик, кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Именины

День ангела - у Валерьяна, Златы и Никиты.