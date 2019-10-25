В Минюсте США открыли уголовное производство против инициаторов "российского дела", которое ранее было открыто против Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Более двух лет Трампу досаждало расследованию о якобы вмешательстве России в американские выборы, точку в котором поставил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, доказавшего отсутствие какой-либо связи Трампа, его избирательного штаба и России.

"Чиновники Министерства юстиции перешли от административного рассмотрения предпосылок для расследования относительно "вмешательства России" (которое тщательно контролировалось генпрокурором Уильямом Барром) к уголовному производству (против инициаторов - Ред.)", - сообщает газета.

Следствие возглавляет прокурор Джон Дархем, наделенный полномочиями истребовать повестками документы и вызывать свидетелей, а также созвать жюри присяжных и выдвигать уголовные обвинения.

"Этот шаг также создает необычную ситуацию, когда Министерство юстиции проводит уголовное расследование против себя", - замечает NYT.

Как сообщала "Страна" в воскресенье, 24 марта, президент США Дональд Трамп прервал молчание в своем твиттер-микроблоге, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу, 23 марта стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по Рашагейту.

Сразу в двух новых твитах Дональд Трамп пожелал своим подписчикам доброго дня и повторил лозунг "Сделаем Америку снова великой".

Напомним, что президент Дональд Трамп обвинил представителей Демпартии в попытке его свержения.