Бывший чемпион мира UFC, ирландский боец Конор Макгрегор после своего визита в Киев отправился в Москву и уже успел устроить там грандиозный скандал. 24 октября, в столице РФ прошла его пресс-конференция на которой он заявил, что Хабиб Нурмагомедов, "как и все дагестанцы, трус".

В ответ на это Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал ирландского бойца бараном.

"Ассаламу Алайкум. В течение многих лет я работаю с дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчет этого народа, то это честь и благородство, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот легендарный народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестер!" - написал Абдель-Азиз в Instagram.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что отец Хабиба резко отреагировал на визит Конора Макгрегора в Киев.