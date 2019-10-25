Полицейские Запорожья оперативно выявили и задержали мужчину, который вчера, 24 октября, ударил ножом в сердце главу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Запорожской городской прокуратуры №2 Роман Мазурик.

"Благодаря быстрой и слаженной работе Коммунарского отдела полиции, при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападавшего. Мужчину нашли и задержали, завтра (25 октября - Ред.) будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - написал Роман Мазурик.

Он так же добавил, что по предварительным данным нападавший недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье мать набросилась с ножом на своих троих детей, а потом пыталась вскрыть себе вены.