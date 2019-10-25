Вчера, 24 октября, в центре Киева произошло футбольное ЧП. Группа неизвестных забросала камнями автобусы с футбольными болельщиками, которые ехали на матч Динамо - Киев. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в официальном Facebook.

"В полицию поступило сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросает камни в автобусы, перевозящие футбольных болельщиков. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет", - уточнили в полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы", - уточнили в полиции.



Напомним, ранее "Страна" рассказывала, какие шансы у киевского Динамо на выход из группы после матча с Копенгагеном.