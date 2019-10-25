Народный депутатат Вячеслав Медяник, скандальную переписку которого в Раде первой раскрыла "Страна", похоже попал в серьезный переплет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже открыла производство по факту его телефонной переписки, в которой он обещал "решить вопрос с прокурорами". Напомним, нардеп Медяник в частности написал своему собеседнику: "По сахару с Трепак поговорю". Впоследствии заместитель генерального прокурора Виктор Трепак опроверг информацию о каких-либо связях с Медяником.

Об открытии производства против нардепа глава САП Назар Холодницкий заявил в эфире программы "Право на власть".

"По Медянику поступило заявление о преступлении - и такое производство зарегистрировано", - сказал Холодницкий.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что все члены финкомитета Рады и нардеп Медяник должны пройти проверку на полиграфе.

