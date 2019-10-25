Сегодня ночью, 25 октября, в Киеве снова прогремел взрыв гранаты. ЧП произошло на территории рынка Радосинь, на Троещине. Взрыв прогремел около 00:40. Об этом передает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

По словам сотрудников охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сигнал срабатывания сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами, которые с фасада были закрыты ролетами. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил гранату. По информации правоохранителей, метатель был один.

На месте ЧП были обнаружены осколки и рычаг от гранаты. К счастью, никто не пострадал. От взрыва и осколков были повреждены окна в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

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