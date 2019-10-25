Вчера, 24 октября, киевское Динамо едва смогло уйти от поражения в матче третьего тура Лиги Европы против датского Копенгагена (1:1). Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции признал, что команда провела не самый лучший свой матч, как передает пресс-служба клуба.

- Алексей Александрович, Динамо провело лишь одну замену. Говорит ли это о том, что вас полностью устраивала игра?

- Нет, вряд ли игра меня устраивала. Но в такую ​​игру достаточно сложно было войти, и мне казалось, что ребятам, которые находились на поле, было под силу решать проблемы, возникающие по ходу матча.

- Что не удалось Динамо в матче с Копенгагеном?

- Не получилось конструктивно сыграть в атаке. Копенгаген сумел навязать борьбу, а нам не хватило скорости, комбинационной игры. Многие верховые единоборства мы проиграли, хотя готовились к этому.

- С чем связано то, что Динамо действовало так медленно?

- С этим связано первое недовольство. С такой командой, как Копенгаген, нужно играть быстро и с мячом, и без мяча.

- Насколько быстрый пропущенный гол изменил ваши планы на игру?

- Безусловно, этот гол наложил отпечаток и на первый тайм, и на весь матч. Он принес дискомфорт всей команде. Но повторюсь, не думаю, что команда растерялась, мы пытались наладить игру и комбинировать. Однако многое сегодня не удавалось.

- Наставник Копенгагена заявил, что его команда была ближе к победе. По вашему мнению, Динамо получило одно очко или потерял два?

- Мы смотрели матч из разных рядов, поэтому имеем разные взгляды. Мне показалось, что моментов было немного, но у нас они были острее. Мы набрали одно очко, но потеряли два.

- Что случилось с Виталием Буяльским, почему он не попал в заявку?

- На предматчевой тренировке он получил повреждение. Пока не знаем, насколько оно серьезно. Будем надеяться, что вскоре Виталий вернется на поле.



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