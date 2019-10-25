В Турции произошло серьезное ДТП в котором пострадали граждане Украины. Здесь пассажирский микроавтобус, который вез наших туристов из Денизли в Анталию столкнулся с трактором. В ДТП в общей сложности пострадали 13 человек. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Место аварии, фото: milliyet.com.tr

В аварии получили ранения 10 украинцев, турецкий гид и оба водителя - трактора и бусика.

На место инцидента оперативно прибыли медики и госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу. Все украинские туристы пребывают в удовлетворительном состоянии. На данный момент жандармерия начала расследование происшествия.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Чехии разбился автобус с заробитчанами из Украины.

Так же мы рассказывали, что по правам, выданным в Украине, скоро можно будет ездить в Турции.