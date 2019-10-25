Сегодня, 25 октября, Нацбанк Украины запускает в оборот новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом вчера на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий. Брифинг транслировал официальный YouTube-канал НБУ.

Видео: Національний банк України

Новая банкнота будет логическим продолжением линейки обновлений, которые начали внедрять еще с 2014 года. 1000 гривен оснастят дополнительными элементами защиты от подделок, поскольку это будет самый высокий номинал в Украине.

"Действительно, мы вводим банкноту номиналом одна тысяча гривен", - сказал Смолий а на сайте НБУ уже появилась информация о дизайне купюры и ее защитных элементах.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ дает доллару дорожать, придерживая ставку под новые выборы.

Так же мы рассказывали, что НБУ ожидает транша от МВФ уже в этом году.