В Министерстве образования и науки установили требования к публикации результатов диссертаций на получение научных степеней доктора и кандидата наук, а также Требования к опубликованной монографии, которая подается на получение научных степеней доктора и кандидата наук, передает Юрлига.

Соответствующий приказ № 1220 от 23 сентября 2019 года был зарегистрирован в Минюсте 8 октября. Приказ вступил в силу 22 октября. Отдельные нормы приказа вступят в силу с 1 сентября 2020 года и 1 сентября 2021 года соответственно.

Установлено, что основные научные результаты диссертации (выполненной в форме рукописи, монографии, научного доклада) на получение научной степени доктора наук должны быть отражены не меньше чем в 20 научных публикациях, раскрывающих основное содержание диссертации.

К таким научным публикациям относятся:

статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных профессиональных изданий Украины;

статьи в научных периодических изданиях других государств по направлению, по которому подготовлена диссертация;

не меньше чем три статьи, а с 1 сентября 2022 года не меньше чем пять статейпо научному направлению, по которому подготовлена диссертация получателя, опубликованных по меньшей мере в двух разных периодических изданиях, включенных в категорию "А" Перечня научных профессиональных изданий Украины, или в заграничных изданиях, проиндексированных в базах данных Web of Science Core Collection и/или Scopus;

не более 2 патентов на изобретение, прошедших квалификационную экспертизу;

не более 2 монографий (2 разделов в коллективных монографиях);

не более 1 пособия (для диссертаций из отрасли педагогических наук).

Минимальное количество публикаций, раскрывающих основные научные результаты диссертации, должно составлять не меньше 10.

Основные научные результаты диссертации на получение научной степени кандидата наук должны быть отражены не меньше чем в 3 научных публикациях, раскрывающих основное содержание диссертации.

К таким научным публикациям относятся:

по меньшей мере 1 статья в периодических научных изданиях других государств, входящих в ОЭСР и/или ЕС, по научному направлению, по которому подготовлена диссертация получателя; статьи в научных изданиях, включенных в перечень научных профессиональных изданий Украины (вместо одной статьи может быть зачтена монография или раздел монографии, опубликованной в соавторстве).

Требования к опубликованию результатов диссертаций на получение научных степеней доктора и кандидата наук

Научные публикации засчитываются по теме диссертации в случае:

обоснования полученных научных результатов в соответствии с целью статьи и выводами;

опубликование статей в научных профессиональных изданиях, которые на дату их опубликования внесены в Перечень научных профессиональных изданий Украины;

опубликование не более чем 1 статьи в одном выпуске научного издания;

опубликование статей в научных периодических изданиях других государств по научному направлению, по которому подготовлена диссертация получателя, при условии полноты изложения материалов диссертации, которые определяет специализированный ученый совет.

Требования к опубликованной монографии, которая подается на получение научных степеней доктора и кандидата наук

Такая монография должна:

быть напечатана без соавторов; содержать обобщенные результаты научных исследований автора, опубликованные раньше в научных трудах, в количестве, определенном для получателей научных степеней кандидата и доктора наук; для получения научной степени доктора наук иметь объем основного текста в отрасли гуманитарных и общественных наук не меньше чем 15 авторских листов, в отрасли естественных и технических наук - не меньше чем 10 авторских листов; для получения научной степени кандидата наук иметь объем основного текста в отрасли гуманитарных и общественных наук не меньше чем 8 авторских листов, в отрасли естественных и технических наук - не меньше чем 6 авторских листов; содержать сведения о рецензентах - не меньше чем 2 докторах наук, компетентных ученых по соответствующему научному направлению; содержать информацию о рекомендованную к печати ученым советом заведения высшего образования; выпускаться тиражом не меньше 50 экземпляров; иметь международный стандартный номер книги ISBN; направляться в фонды библиотек.

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