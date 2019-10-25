В Министерстве здравоохранения Украины инициировали обновление законодательства, которое устанавливает предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосфере воздуха. Об это сообщает пресс-служба МОЗ.

Как сообщается, соответствующее решение было принято по результатам совещания по вопросам состояния загрязнения атмосферного воздуха в Киеве под председательством министра здравоохранения Зоряны Скалецкой

"По результатам встречи Министерство здравоохранения Украины планирует обновить законодательство, которое устанавливает предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве намерены инициировать межсекторальную встречу с Министерством энергетики и защиты окружающей среды с целью актуализации планов внедрения порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха.

Также в Минздраве хотят определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" и инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.

Помимо этого в ведомстве призвали людей ответственно относится к окружающей среде и своему здоровью, не жечь листья и сухостой, отдавать предпочтение общественному транспорту, не курить.

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