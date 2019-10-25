Правительство упростило условия назначения жилищных субсидий отдельным категориям населения.

Соответствующее постановление №878 принято на правительственном заседании 20 октября. Постановление вступило в силу 22 октября, передает Юрлига.

С 1 мая 2020 года вступят в силу новые правила расчета размера субсидий.

В Положение о порядке назначения жилищных субсидий внесен ряд изменений:

- комиссии органов местного самоуправления будут иметь право назначать жилищную субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхнормативную площадь жилья. Комиссия имеет право назначить жилищную субсидию на общую площадь жилья с учетом сверхнормативной площади, которая для детских домов семейного типа не может превышать более чем на 50 % социальную норму жилья;

- в доход ДДСТ не будет учитываться социальная стипендия студентов (курсантов) из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа в случае продолжения обучения до 23 лет или до окончания соответствующих учебных заведений, а также студентов (курсантов) заведений высшего образования, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

- в сельской местности при назначения жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супружеской пары пенсионного возраста (если обоим больше 60 лет), который зарегистрирован по другому адресу (это позволит им получить помощь на оплату ж/к услуг);

- субсидия военнослужащим и лицам, в отношении которых существует задолженность работодателя по выплате зарплаты и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса;

- наличие прицепа, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет, больше не будет причиной отказа в субсидии.

В совокупный доход домохозяйства не будут включаться жилищная субсидия; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Если в семье есть льготник, субсидия назначается с месяца, наступающего за месяцем, в котором начислены льготы, но не раньше месяца подачи заявления.

Что касается изменений в расчетах (постановление №1156), то Минсоцполитики предоставило соответствующие разъяснения об увеличении процента платежа в формуле назначения субсидий с 15 до 20 %.

Пункт об увеличении субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

Изменение процента будет иметь последствия для получателей с высшими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится. Принцип расчета субсидий не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная часть платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, в Правительстве хотят, чтобы больше средств в программе субсидий оставалось для наименее состоятельных категорий, например, детских домов семейного типа, которые раньше не были в программе, и семей с низкими доходами.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы, которые получают субсидию, будут платить за коммуналку на треть больше.

Еще напомним, что мы публиковали пошаговую инструкцию, как оформить субсидию онлайн.