В течение ближайшего месяца в Украину поступит новая партия сыворотки, которая используется при лечении дифтерии. Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на брифинге по ситуации с дифтерией в Закарпатье, передает Укринформ.

"Следующие поставки сыворотки планируются в течение месяца. Это плановая поставка, запланированная на декабрь, мы сейчас ожидаем ее. Это закупки, которые были запланированы в начале года", - сказал Курпита.

По его словам, в бюджете на 2019 год было заложено 36 млн грн. на закупку сывороток.

В целом по Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки, которые равномерно распределены по всем областям.

Что касается вакцин против дифтерии, то по информации ЦОЗ, по состоянию на 1 октября в Украине 4 млн 908 тыс. доз вакцины для взрослых, со сроком годности до 2021 года.

На Закарпатье в наличии 110 тыс. доз вакцины, чего, по словам Курпиты, должно хватить для обеспечения профилактики.

Ранее сообщалось, что медики официально подтвердили информацию "Страны", что в Киеве дифтерией заболел ребёнок.

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