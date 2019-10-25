Уже пятый год с фурой вместо стены в спальне живет семья в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Осенью 2015 года супруги чуть не погибли, они успели отскочить, когда 20-тонный грузовик влетел прямо в дом. Водитель забыл поставить фуру на ручной тормоз, и она просто покатилась с базы вниз. С тех пор грузовик порос травой", - говорится в сюжете.

Грузовик не отдают, потому что дом рухнет, а люди до сих пор судятся с владельцем - тот не согласен с суммой убытков. Поэтому фура ржавеет, выполняя роль стены.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киевской области бензовоз перевернулся и влетел в здание сельского совета.

Также мы писали, как во Львовской области фура снесла с трассы легковушку, в результате чего 7-летний ребенок погиб на месте.