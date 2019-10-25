Полиграф виновных не нашел

Третий день коррупционного скандала в Верховной Раде "слуги народа" провели на детекторе лжи. Итог всех этих проверок оказался тупиковым: с одной стороны, полиграф подтвердил, что глава фракции Арахамия обоснованно подозревает кого-то из коллег в получении взяток, с другой – ни один из допрошенных коллег взяток, согласно, тому же полиграфу, не брал.

Единственное исключение – что бывшая журналистка "Плюсов" Василевская-Смаглюк что-то невнятно ответила на тему - предлагали ли ей взятку или нет.

Что позволило эксперту-полиграфологу предположить, что она утаила эту информацию.

Впрочем, похоже, что сам скандал потихоньку начинают гасить. После целого дня публичных допросов Арахамия объявил, что остальных членов финансового комитета Рады от "Слуги народа" будут проверять на следующей неделе в закрытом режиме. То есть шоу-составляющая уже закончена, а без шоу хайпа не будет.

Другое дело, что выйти из скандала без репутационных потерь для кого-либо не получится. Хотя накал конфликта уже снижен и со стороны Арахамии, и стороны "вождя" обвиняемых Дубинского, но по итогу-то все равно нужен ответ – кто был не прав.

То есть, если в результате оставшихся закрытых допросов ни один взяточник обнаружен не будет, значит, в дураках остается Арахамия – и это будет серьезным ударом как по его репутации, так и по его авторитету внутри фракции. Если же хоть один взяточник найдется, то его надо примерно наказывать – чтобы спасти репутацию всей фракции.

Для Арахамии, конечно, предпочтительнее был бы второй вариант. Но что-то подсказывает, что будет первый.

Свалит ли Горбатюк Богдана?

Вчера же состоялась попытка раздуть другой скандал внутри власти – вокруг главы Офиса президента Богдана.

Сразу несколько источников сообщили о том, что руководителю ОП Генпрокуратура готовит подозрение, причем по совсем древнему делу 2010-11 годов, когда Богдан работал в правительстве Азарова и якобы способствовал вынесению судами решений о взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Известно, что тогда выплата долгов ЕЭСУ россиянам использовалась как один из аргументов при возбуждении уголовных дел против Тимошенко (впрочем, по этому делу ее так и не судили).

Впрочем, подробности уже могут и не всплыть, потому что сама Генпрокуратура уже опровергла информацию о подозрениях против Богдана. А из всего комплекса информации стало более-менее понятно, что речь идет о защитной линии бывшего спецпрокурора Горбатюка, уволенного вчера из ГПУ.

Просто Горбатюк решил защищаться обвинениями в адрес Рябошапки, что тот покрывает "преступную группировку" Януковича. А покрывает ее он, видимо, потому, что в ОП сидит подельник Януковича Богдан (хотя, не исключено, что Горбатюк перед итогом действительно хотел объявить Богдану "пидозру" в качестве дембельского аккорда, но не успел).

Выстраивая такую версию, Горбатюк, видимо, уже присматривает себе место в рядах "грантовской" группировки власти, для которой Богдан является одной из главных мишеней.

Впрочем, учитывая, что Рябошапка к этой группе также неравнодушен, не исключено, что в случае резкого обострения противостояния между группой Коломойского-Богдана и "западниками", Генпрокуратура может вспомнить об этой "подаче" со стороны Горбатюка и объявить подозрение главе Офиса президента.

Правда, на данный момент, такая перспектива кажется чисто теоретической.

Сивохо – за пенсии для жителей Донбасса

Недавно назначенный советник секретаря СНБО Сивохо опубликовал свое видение решения проблем Донбасса. Он рассказал в "Фейсбуке", что уже поучаствовал в выездном заседании парламентского комитета по правам человека, реинтеграции и деоккупации Донбасса, в результате которого на орехи досталось Минсоцполитики и Миноктерриторий.

Причин две – невыплата пособий пенсионерам Донбасса и унижение переселенцев постоянными проверками. То есть Сивохо предлагает возобновить выплаты всем пенсионерам, которые живут на неподконтрольной территории, не заставляя их приезжать постоянно, чтоб отмечаться по месту регистрации на подконтрольной территории.

Тезис о том, что "пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги" – вызвал бурю протестов у представителей бывшей власти и порохоботов относительно того, что Сивохо хочет "спонсировать сепаратистов".

Спор этот не новый – хотя бы потому, что в свое время о необходимости выплачивать пособия пенсионерам всего Донбасса заявлял даже министр соцполитики времен Гройсмана Рева. Да и в нынешней власти уже говорили о том же.

Вопрос в политической воли - хватит ли ее у Зе, чтобы провести это решение через Кабмин, а потом еще и заложить в бюджет.

Третье снижение учетной ставки: станут ли кредиты подъемными

Нацбанк провел очередное – уже третье в этом году – снижение учетной ставки. Причем в этот раз рекордное для последних лет – сразу на 1%. С учетом того, что предпоследнее (на 0,5%) было совсем недавно – в сентябре, – можно говорить о том, что НБУ идет на существенное смягчение монетарной политики. Однако говорить о том, что даже трижды уменьшенная учетная ставка теперь будет способствовать росту экономики, все еще не приходится.

Новая учетная ставка – 15,5%. Это приблизительно соответствует тому проценту, с которым сейчас продаются облигации внутреннего госзайма. И это единственная сфера применения учетной ставки, где она остается актуальной. Помимо привлечения спекулятивного капитала со всего мира, похвастаться больше нечем.

При нынешней учетной ставке кредитование бизнеса и ипотеки возможно в лучшем случае под 17-18% годовых. И это – не учитывая тех нормативных ограничений от Нацбанка, которые убивают желание большинства банков заниматься кредитованием. Им легче купить те же ОВГЗ с 14-15% доходности и не иметь проблем с возможным невозвратом кредитов.

Однако, пока такая политика не изменится, ожидать существенного прорыва от украинской экономики не приходится. Не говоря уже о том, что при такой политике не стоит ожидать выполнения обещания премьера об ипотечных кредитах под 11%.

В Испании перезахоронили союзника Гитлера

В Испании вчера произошло историческое для страны событие – перезахоронение останков генералиссимуса Франко. Сейчас, конечно, многие в Украине уже не знают, насколько известной личностью был испанский диктатор, из-за которого в 1958 году западноукраинский город Станислав был переименован не просто во Франковск, а в Ивано-Франковск (чтобы никто не подумал, что переименовывают в честь каудильо).

Но для самой Испании Франко – это целая эпоха. Которая началась в 1936 году, когда он при помощи Гитлера и Муссолини поднял мятеж против республиканского правительства и одержал победу в гражданской войне.

В течение всей Второй мировой войны Гитлер пытался склонить Франко вступить в нее на стороне фашистских государств, но каудильо под разными предлогами отказывался – и в итоге не прогадал. Правда, против Советского Союза он все-таки послал "голубую дивизию" (так ее назвали по цвету мундиров), которая формально числилась "добровольцами". И это был ответ на тех "добровольцев", которых СССР посылал воевать против Франко.

Сразу после войны все были убеждены, что генералиссимуса скоро свернут, но началась холодная война, и он смог удержаться, вовремя переориентировавшись на США. Поэтому бывший союзник Гитлера оказался рукоподаваемым для всего мира, кроме социалистических стран.

Не менее гибок Франко был и во внутренней политике. Сначала он расправился со всеми своими противниками, но потом основал "Долину павших", на которой были похоронены жертвы гражданской войны с обеих сторон. В 1975-м там похоронили и его самого, но с тех пор могила генералиссимуса вызывала постоянное возмущение левых правительств, которые большей частью руководили Испанией в последние 40 лет. В итоге каудильо все-таки перезахоронили на обычном кладбище, хотя в оценке его роли в истории страны это ничего не изменит.