Народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко, который выступил на российском ТВ, заявил, что у фракции нет запрета на участие депутатов в российских ток-шоу, однако им запрещено ходить на три украинских телеканала - 112 Украина, Newsone и Zik.

"Я разговаривал на эту тему с Евгенией Кравчук (Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук - Ред.). Я у нее спросил мнение, лично ее. Она сказала, я бы тебе не рекомендовала (идти на российский телеканал - Ред.). Но запрета фракции выступать на каких-то СМИ не было. Такого не было. Есть определенные СМИ, на которые фракция приняла решение не ходить. Но это украинские СМИ. Это NewsOne, 112 и ZiK", уточнил Шевченко.

Видео с этим заявлением Шевченко выложила журналист телеканала 112 Анна Степанец в Facebook.

Видео: Facebook/Anna Stepanets

Степанец напомнила, что во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявлял, что не влияет на политику телеканалов, однако его фракция бойкотирует данные телеканалы.

"Во время пресс-марафона президент заявил, что не влияет на редакционную политику каналов, не звонит, не вмешивается. А бойкот целой фракции - это не влияние? Хотя, это вопрос не к президенту. Ведь решение принадлежит руководству фракции, а не ему. А президент вероятно ничего не знает.

По ее словам, складывается впечатление, что Зеленский находится в полном неведении по многим вопросам, в том числе по делу Стерненко, Рябошапке и лицензиям каналов и прочем.

"Хотя сам Владимир Александрович говорил, что лично читает целый ряд СМИ. Может, ему создают виртуальные сайты под известными названиями и он читает что-то не то? Мы это легко проверим : если президент заметит эту новость, значит, живет не в параллельном мире. Если нет, - увы и ах", - отметила Степанец.

Скриншот: Facebook/Anna Stepanets

Ранее сообщалось, что депутату Шевченко в "Слуге народа" посоветовали не общаться с российским Первым каналом. Теперь его могут исключить из фракции.

Также мы писали, что нардеп "Слуги народа" Шевченко ответил на обвинения со стороны коллег после выступления на росТВ.