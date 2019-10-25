Чуть ли не половина ДТП в Украине происходит из-за отсутствия дорожной разметки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Чуть ли не половина ДТП в Украине происходит из-за отсутствия дорожной разметки. Особенно при такой погоде, когда чуть ли не круглосуточно стоит густой туман", - говорится в материале.

Проинспектировав столичные улицы журналисты выяснили, где с разметкой самые большие проблемы. Оказалось, что большое количество ДТП случаются на асфальтированных перекрестках, где вовсе нет разметки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве менеджер Володя не выдержал и сам нарисовал разметку на дороге у Днепра, чтобы не было ДТП.

Также мы писали, что в Киеве на Набережно-Крещатицкой улице дорожная разметка не совпадает со знаками.