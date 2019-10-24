Украинская певица Марув снялась в рекламе для российского Comedy. Видео
Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно спела в новом выпуске "Квартала", где разгорелся скандал из-за песни о сгоревшем доме Гонтаревой, снялась в ролике-тизере российского Comedy Сlub. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.
В ролике певица, одетая в латекс, размахивает огромной эмблемой Comedy Сlub, рекламируя его новый выпуск.
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@comedyclubru This Friday! 21:00 🔥🔥🔥
Ранее "Страна" рассказывала, что украинская певица MARUV борется за звание лучшего артиста России.
Также мы писали, как Марув в Инстаграм позвала фанатов на встречу возле Майдана, облачившись в кольчугу.
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