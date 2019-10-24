Бронзовые призеры чемпионата Украины футболисты "Александрии" отобрали очки у "Сент-Этьена" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА-2019/20.

В третьем туре "Александрия" во Франции сыграла вничью с "Сент-Этьеном" - 1:1, сообщает Укринформ.

Результат на арене "Жоффруа Гишар" сделал бразильский защитник хозяев Силва Габриэл, который на 8-й минуте забил в ворота Юрия Панькива, а на 14-й минуте записал в свой пассив автогол, отправив мяч в собственные ворота после прострела Максима Третьякова с левого фланга.

В другом поединке группы I бельгийский "Гент" благодаря дублю украинского форварда Романа Яремчука избежал поражение от немецкого "Вольфсбурга" - 2:2.

Турнирное положение: "Вольфсбург" - 5 очков, "Гент" - 5, "Сент-Этьен" - 2, "Александрия" - 2.

В четвертом туре основной сетки Лиги Европы УЕФА 7 ноября "Александрия" примет "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" - "Гент".

Напомним, в эти минуты проходит матч между Динамо Киев и Копенгагеном.