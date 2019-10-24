Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук оформил дубль в матче группового раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" - 2:2.

Об этом сообщает Укринформ.

На 41-й минуте Яремчук отыграл один мяч своей команды, сделав счет 1:2. А на 4-й компенсированной минуте ко второму тайму Яремчук забил второй мяч и принес "Генту" ничью.

Яремчук забил в каждом из трех последних матчей за сборную Украины и "Гент". Всего в этом сезоне в активе Яремчука 12 голов в 16 матчах за "Гент".

После трех туров группового раунда Лиги Европы "Гент" набрал 5 очков и занимает второе место. 5 очков набрал и лидер группы "Вольфсбург".

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