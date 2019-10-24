Глава Украины Владимир Зеленский считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, убийства правоохранителей не расследуются. Об этом он заявил во время встречи с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

Как рассказал Горбатюк в интервью hromadske, у него была встреча с Зеленским и Русланом Рябошапкой, который на тот момент еще не был назначен на должность генпрокурора. Они, по словам Горбатюка, хотели услышать, "какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент".

"Однобоко, по его (Зеленского, - Ред.) мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей", - сказал Горбатюк.

Вместе с тем, по словам Горбатюка, встреча закончилась "оптимистично". "Он (президент, - Ред.) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам помощь", - сказал Горбатюк.

В свою очередь известный юрист Андрей Портнов поддержал позицию президента на своей странице в Телеграме. По его словам генпрокурор должен начат расследование убийств правоохранителей на Майдане и призвал взять под стражу активистов, которые виновны в массовых беспорядках.

"Г-н Президент, это мудро. И Ваш прокурор обязан начать расследование обстоятельств массовых убийств правоохранителей в период так называемой революции достоинства и восстановить в этом вопросе справедливость.

Нужно либо амнистировать сотрудников милиции за эти события, либо немедленно взять под стражу виновных в массовых беспорядках активистов", - написал он.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1294

Ранее сообщалось, что Горбатюк перед своим увольнением обсуждал подозрение Богдану.

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