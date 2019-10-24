В Дружковке 24 октября хоккейный клуб Донбасс добыл победу в матче 11 тура УХЛ-Пари-Матч.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

В гости к "Донбассу" приехали "белые кошки". Подопечные Сергея Витера, после победных поединков на Континентальном Кубке, стремились закрепить свой успех и на внутренней арене.

В свою очередь, "Белый Барс", после хоккейной зарубы с "Днепром", не прочь был дать бой и в Дружковке.

По крайней мере, первый период, гости, не смотря на пропущенную шайбу от Виталия Ляльки (на 17 минуте), смотрелись очень и очень достойно. Киперу хозяев не раз приходилось спасать ворота "Донбасса" от бросков Сергея Бабинца и других хоккеистов "кошек".

Второй период, неожиданно резво начали белоцерковчане, которые на протяжении первой пятиминутки практически не давали хозяевам возможности выйти со своей половины. Чего только стоял сейв Богдана Дяченка, когда он смог вытянуть "мертвую шайбу". Казалось, еще не много и "Белый Барс" сможет отквитать гол. Но, подвела дисциплина гостей.

Игроки "Донбасса" Илья Коренчук и Евгений Никифоров смогли отметиться результативными бросками, во время реализации большинства дончан.

Четвертый гол стал неожиданным для вратаря гостей. Максим Камельков совершил, казалось, легкий бросок от синей линии, но в итоге – результативный.

Последняя пятиминутка прошла на высоких скоростях с обоюдными атаками. У гостей активничали Бабинец и Благой, а у "Донбасса" - Матерухин.

Третий период матча проходил по принципу: "мы вам забросим сколько надо, а вы, сколько сможете".

В результате, дончане обошлись еще парочкой шайб (Александр Яковлев и Виталий Лялька), а гости, увы, как не старались, так и не смогли распечатать ворота Дяченка. Хотя, моментов для этого было предостаточно.

Итог встречи - 6:0 в пользу хозяев площадки.

Фото: uhl.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ХК Донбасс победил в Броварах чемпиона Латвии и вышел в следующий этап Континентального кубка.

Также мы писали, что месяц назад "Донбасс" одержал разгромную победу над харьковским "Динамо" в матче УХЛ.