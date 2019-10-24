Глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил экс-президента Петра Порошенко, а также беглого олигарха Сергея Курченко (которого он назвал партнером Порошенко) в распространении фейков про него.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Петр Алексеевич благодарю, что не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко – продуцировать фейки. Поверьте и я о Вас помню! Святик, я знаю это ты. Готовься", – написал он.

По "Святиком", предположительно, понимается пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Кроме того, к посту Богдан прикрепил скриншоты новостей из ленты фейсбук сайта "Корреспондент" (входит в холдинг УМХ Курченко), под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова – СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".

Ранее сообщалось, что в ГПУ решают вопрос о вручении подозрения Богдану из-за его работы на Азарова.

Также мы писали, что Горбатюк перед своим увольнением обсуждал подозрение Богдану.