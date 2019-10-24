"Готовься". Глава Офиса президента Богдан пригрозил Курченко, Порошенко и некоему "Святику"
Глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил экс-президента Петра Порошенко, а также беглого олигарха Сергея Курченко (которого он назвал партнером Порошенко) в распространении фейков про него.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Петр Алексеевич благодарю, что не забываете. Все что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко – продуцировать фейки. Поверьте и я о Вас помню! Святик, я знаю это ты. Готовься", – написал он.
По "Святиком", предположительно, понимается пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Скриншот: Facebook/Андрей Богдан
Кроме того, к посту Богдан прикрепил скриншоты новостей из ленты фейсбук сайта "Корреспондент" (входит в холдинг УМХ Курченко), под заголовками: "ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова – СМИ" и "СМИ: Укроборонпром в 5 раз переплатил фирмам заместителя Богдана".
Ранее сообщалось, что в ГПУ решают вопрос о вручении подозрения Богдану из-за его работы на Азарова.
Также мы писали, что Горбатюк перед своим увольнением обсуждал подозрение Богдану.