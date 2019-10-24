В Киеве вынесли приговор мужчине, который совершил серию нападений с ножом.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"За поддержание государственного обвинения столичной прокуратурой объявлено обвинительный приговор 27-летнему ранее судимому мужчине, который совершил серию нападений на несовершеннолетних с целью завладения их имуществом", - говорится в сообщении.

Все преступления были совершены на территории жилого массива Позняки в Дарницком районные столицы.

Установлено, что мужчина подстерегал детей возле домов и направлялся за ними в подъезд. Угрожая ножом, злоумышленник отбирал у них имущество, а именно мобильные телефоны, ценные украшения и в одном случае - велосипед. Жертвами разбойника стали трое несовершеннолетних мальчика.

По принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Дарницкого районного суда г.Киева злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины, и назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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