Получил срок мужчина, который на Позняках в Киеве отбирал у детей телефоны
В Киеве вынесли приговор мужчине, который совершил серию нападений с ножом.
Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
"За поддержание государственного обвинения столичной прокуратурой объявлено обвинительный приговор 27-летнему ранее судимому мужчине, который совершил серию нападений на несовершеннолетних с целью завладения их имуществом", - говорится в сообщении.
Все преступления были совершены на территории жилого массива Позняки в Дарницком районные столицы.
Установлено, что мужчина подстерегал детей возле домов и направлялся за ними в подъезд. Угрожая ножом, злоумышленник отбирал у них имущество, а именно мобильные телефоны, ценные украшения и в одном случае - велосипед. Жертвами разбойника стали трое несовершеннолетних мальчика.
По принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Дарницкого районного суда г.Киева злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины, и назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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