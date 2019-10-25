Сегодня, 24 октября, киевское "Динамо" провело третий матч в групповом этапе Лиги Европы. Столичная команда принимала на НСК "Олимпийский" футбольный клуб "Копенгаген".

Встреча началась бурно. Гости-"викинги" открыли счет уже на второй минуте игры. Гол забил Сотириу. На 23-й минуте "Копенгаген" был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, но команду выручил вратарь "Динамо" Георгий Бущан.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

На 53-й минуте киевляне сравняли счет. Гол забил Артем Шабанов с подачи Виктора Цыганкова.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Обе команды набрали по одному баллу и сохранили свои позиции в верхней части квартета "В".

В параллельной встрече группы игроки Мальме на домашнем поле в Швеции победили Лугано 2:1 и включились в гонку за проход дальше из группы.

В четвертом туре 7 ноября состоятся матчи "Копенгаген" - "Динамо", "Лугано" - "Мальме".

Как сообщала "Страна", нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук оформил дубль в игре группового раунда Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" - 2:2.

Напомним, что Шахтер и Динамо Загреб заключили футбольный мир в Харькове в Лиге чемпионов.