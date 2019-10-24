В Киеве банда затолкала мужчину в автомобиль и похитила его
Киево-Святошинской местной прокуратурой сообщено о подозрении в похищении двум лицам.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, похищение человека сопровождалось пытками и вымогательстве передачи чужого имущества.
Установлено, что 22 октября текущего года один из подозреваемых совместно с неустановленными лицами в с. Софиевская Борщаговка вопреки воле потерпевшего и, применяя к нему физическую силу затолкали его в автомобиль "Volkswagen Transporter", поехав в неизвестном направлении.
Другой подозреваемый, уже в с. Новоселки Киево-Святошинского района, куда привезли пленника, имея прямой умысел на незаконное лишение свободы и дальнейшее удержание потерпевшего, принял его в соответствии с предварительно согласованного плана действий и поместил в салон другого автомобиля, где совместно с другими лицами продолжали удерживать мужчину против его воли.
Все время пострадавшему наносились телесные повреждения. В настоящее время подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
Принимаются меры к установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что женщине, подозреваемой в похищении младенца в Коцюбинском, выдвинули подозрение.
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