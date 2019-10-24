Полиция в Киеве задержала трех женщин, которые подсыпали мужчине неизвестное вещество и обокрали его, когда он потерял сознание. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что происшествие произошло около 11 часов на Вокзальной площади. К правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестные отобрали у него телефон и деньги.

Заявитель рассказал, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а после он ничего не помнит.

Полиция осмотрела прилегающую территорию и около автостанции заметили женщин, которые соответствовали описанию потерпевшего. Во время осмотра у них нашли похищенные деньги и емкость с неизвестной жидкостью. При этом выяснилось, что преступницы успели снять с банковской карты мужчины 900 гривен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Факт преступления подтвердили записи с камер видеонаблюдения в кафе. Злоумышленницы – жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимые за кражи. Действия женщины квалифицировали как разбойное нападение, совершенное группой лиц.

Видео: YouTube/поліція Києва

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