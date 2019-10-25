Мужчину, который нападал на женщин в Святошинском районе Киева, взяли под стражу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении 46-летнему ранее судимому киевлянину по фактам изнасилования и ограбления женщин.

Установлено, что насильник орудовал на территории Святошинского района столицы. Так, 12 октября злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее.

За несколько дней злоумышленник совершил еще один такой поступок, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч.2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области школьники изнасиловали 12-летнего ученика.

Еще мы рассказывали, как под Киевом полиция задержала "в стельку" пьяного мужчину по подозрению в изнасиловании собственной дочери.