В четверг, 24 октября, завершился третий тур Лиги Европы в группе "В", в которой играет киевское "Динамо".

Подопечные Алексея Михайличенко приняли на домашнем НСК "Олимпийский" команду "Копенгагена". По результатам встречи был заключен футбольный мир 1:1 (видео голов и опасных моментов смотрите здесь).

В параллельной встрече игроки "Мальме" дома в Швеции обыграли "Лугано" и включились в борьбу за выход из группы. Теперь они лишь на 1 балл отстают от киевского "Динамо" и "Копенгагена".

Киевляне сохраняют второе место в группе. Однако впереди у динамовцев еще одна встреча с "Копенгагеном". На этот раз - в Дании. Она состоится в четверг, 7 ноября. А "Мальме" отправится в Швейцарию, на игру с "Лугано".

ФК "Динамо" Киев сохраняет хорошие шансы на выход из группы в 1/8 Лиги Европы, но для этого необходимо, как минимум, не проиграть "Копенгагену" на выезде.

Хронология выступлений "Динамо":

19 сентября



Динамо - Мальмё - 1:0 (0:0)

Копенгаген - Лугано - 1:0 (0:0)

3 октября

Лугано - Динамо - 0:0

Мальмё - Копенгаген - 1:1 (0:1)

24 октября

Динамо - Копенгаген

Мальмё - Лугано - (2:1)

Группа В И В Н П М О 1. Копенгаген 3 1 2 0 3-2 5 2. Динамо 3 1 2 0 2-1 5 3. Мальмё 3 1 1 1 3-3 4 4. Лугано 3 0 1 2 2-2 1

Лига Европы. Турнирная таблица. Группа В

Командам в группе осталось провести всего 3 встречи. Они пройдут в такой последовательности:

7 ноября

Копенгаген - Динамо

Лугано - Мальмё

28 ноября

Мальмё - Динамо

Лугано - Копенгаген

12 декабря

Динамо - Лугано

Копенгаген - Мальмё

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