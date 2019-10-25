В четверг, 24 октября, завершился третий тур Лиги Европы в группе "В", в которой играет киевское "Динамо".
Подопечные Алексея Михайличенко приняли на домашнем НСК "Олимпийский" команду "Копенгагена". По результатам встречи был заключен футбольный мир 1:1 (видео голов и опасных моментов смотрите здесь).
В параллельной встрече игроки "Мальме" дома в Швеции обыграли "Лугано" и включились в борьбу за выход из группы. Теперь они лишь на 1 балл отстают от киевского "Динамо" и "Копенгагена".
Киевляне сохраняют второе место в группе. Однако впереди у динамовцев еще одна встреча с "Копенгагеном". На этот раз - в Дании. Она состоится в четверг, 7 ноября. А "Мальме" отправится в Швейцарию, на игру с "Лугано".
ФК "Динамо" Киев сохраняет хорошие шансы на выход из группы в 1/8 Лиги Европы, но для этого необходимо, как минимум, не проиграть "Копенгагену" на выезде.
Хронология выступлений "Динамо":
19 сентября
Динамо - Мальмё - 1:0 (0:0)
Копенгаген - Лугано - 1:0 (0:0)
3 октября
Мальмё - Копенгаген - 1:1 (0:1)
24 октября
Мальмё - Лугано - (2:1)
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|2. Динамо
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|3. Мальмё
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|4. Лугано
|3
|0
|1
|2
|2-2
|1
Лига Европы. Турнирная таблица. Группа В
Командам в группе осталось провести всего 3 встречи. Они пройдут в такой последовательности:
7 ноября
Копенгаген - Динамо
Лугано - Мальмё
28 ноября
Мальмё - Динамо
Лугано - Копенгаген
12 декабря
Динамо - Лугано
Копенгаген - Мальмё
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