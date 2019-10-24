Кагарлицкий районным судом Киевской области осужден 27-летний ранее судимый мужчина, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Доказано, что в августе 2016 осужденный прибыл в село Новые Безрадичи Обуховского района Киевской области с целью завладения чужим имуществом. Проник в жилой дом, дождался возвращения потерпевшего и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Однако, подумав, что она может его разоблачить, задушил женщину простыней.

Во время судебного разбирательства вина осужденного была доказана в полном объеме.

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