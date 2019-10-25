Группа психологов из Ричмондского университета США смогла обучить крыс водить маленькие машинки, благодаря чему повысилось эмоциональное состояние грызунов. Об этом сообщает журнал Behavioural Brain Research.

Как сообщается, 11 крыс учились управлению машинками с помощью рычагов по 15 минут от четырех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Обучение проходило в небольшом коридоре со стеной, на которую была нанесена шахматная разметка - там крысы должны были припарковаться. Стимулом служило угощение - задачей крыс было доехать до него, припарковаться и перекусить.

Ученые сообщают, что двум крысам удалось освоить управление уже через месяц, а остальным понадобилось больше времени. Кроме того, крысы научились поворачивать и разворачиваться, если угощение находилось позади. Пять крыс содержались в клетках с лесенками, колесом для бега и другими игрушками, остальные были этого лишены. Крысы из первой группы справлялись с обучением лучше - вероятно, умение управляться с различными предметами благотворно сказалось на их способности к обучению.

Сообщается, что анализ кала животных на метаболиты гормонов до, во время и после поездок показал, что у успешно прошедших обучение крыс повышен уровень дегидроэпиандростерона и понижен уровень кортикостерона. Как рассказали исследователи, это указывает на повышенную эмоциональную устойчивость.

Видео: YouTube/Abanoub Samy

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