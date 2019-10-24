В начале октября народным депутатам от фракции "Слуга народа" массово выплатили первую "зарплату" в конвертах.

Об этом "Стране" рассказали депутаты фракции. 

"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов. С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили – чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги…", - рассказывает нам один из депутатов "Слуги народа". 

По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата", - рассказали депутаты. 

При этом, ни один из опрошенных "Страной" в кулуарах Рады депутатов от фракции Слуга народа официально не признался, что получает доплату в конвертах, но слухи об этом уже до многих дошли.

"Бабка – бабке сказала. Возможно каким-то группам из чей-то орбиты и помогали, но, это бред и фантастика", - заявил "Стране" глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

 

Однако неофициально депутаты, а также источники близкие к Офису президента, рассказывают куда более удивительные вещи.

"Деньги распределяются в ручном режиме из котла, которым заведует глава Офиса президента Андрей Богдан. Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния", - рассказывает депутат.

Общая сумма первого транша, по информации "Страны" составила 1,6 млн долларов.

Правда, кто эти деньги внес в общак - ходят разные слухи.

Одни говорят, что эти деньги Игоря Коломойского. 

По данным других источников, деньги шли не от Коломойского, а от ряда бизнесменов, которые сидели "на схемах" при Порошенко и теперь платят, чтоб на них и остаться. 

Также есть версия, что это вообще сборная солянка из разных "приходов" от разных олигархов, включая и Коломойского, и других.

Подробнее о том, кто и как "слугам народа" платит зарплату "в конверте" читатйте в нашем расследовании. 

Ранее сообщалось, что в Кабмине пообещали, что зарплаты украинцев через два года достигнут 16 тысяч.

Также мы писали, что глава Минфина Маркарова за первый месяц работы получила меньшую зарплату, чем ее заместители.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.