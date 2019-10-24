В начале октября народным депутатам от фракции "Слуга народа" массово выплатили первую "зарплату" в конвертах.

Об этом "Стране" рассказали депутаты фракции.

"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов. С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили – чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги…", - рассказывает нам один из депутатов "Слуги народа".

По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата", - рассказали депутаты.

При этом, ни один из опрошенных "Страной" в кулуарах Рады депутатов от фракции Слуга народа официально не признался, что получает доплату в конвертах, но слухи об этом уже до многих дошли.

"Бабка – бабке сказала. Возможно каким-то группам из чей-то орбиты и помогали, но, это бред и фантастика", - заявил "Стране" глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Однако неофициально депутаты, а также источники близкие к Офису президента, рассказывают куда более удивительные вещи.

"Деньги распределяются в ручном режиме из котла, которым заведует глава Офиса президента Андрей Богдан. Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния", - рассказывает депутат.

Общая сумма первого транша, по информации "Страны" составила 1,6 млн долларов.

Правда, кто эти деньги внес в общак - ходят разные слухи.

Одни говорят, что эти деньги Игоря Коломойского.

По данным других источников, деньги шли не от Коломойского, а от ряда бизнесменов, которые сидели "на схемах" при Порошенко и теперь платят, чтоб на них и остаться.

Также есть версия, что это вообще сборная солянка из разных "приходов" от разных олигархов, включая и Коломойского, и других.

Подробнее о том, кто и как "слугам народа" платит зарплату "в конверте" читатйте в нашем расследовании.

Ранее сообщалось, что в Кабмине пообещали, что зарплаты украинцев через два года достигнут 16 тысяч.

Также мы писали, что глава Минфина Маркарова за первый месяц работы получила меньшую зарплату, чем ее заместители.