Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали фотографию лошадей Пржевальского, спокойно позирующих на фоне красивой осенней природы. Снимок появился на Facebook-странице организации.

На фото видно, как грациозные животные с любопытством смотрят в сторону камеры. Они позируют на просеке, в окружении высоких трав, а за ними в туманной дымке виднеется густой лес.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обитает единственная полностью дикая популяция лошадей Пржевальского. Согласно подсчетам ученых, численность популяции достигает более ста особей. По наблюдениям специалистов, лошади Пржевальского из заповедника все больше времени проводят в закрытых лесных массивах, что нетипично для степных животных.

Ранее "Страна" публиковала интересный кадр, в который попал олень, пасущийся вместе с лошадями Пржевальского.