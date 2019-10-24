Во всемирный день борьбы с полиомиелитом, 24 октября, Министерство здравоохранения Украины напомнило о необходимости обязательно вакцинировать детей от этого заболевания. Пост на тему полиомиелита появился на Facebook МОЗ.

В ведомстве предупредили, что опасное вирусное заболевание передается через грязные руки, экскременты, воду и инфицированные вещи. Полиовирус может поражать центральную нервную систему, провоцировать паралич и даже смерть.

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения и регулярно, не пропуская ни одной прививки. Это повышает резистентность организма к болезни. Бесплатные прививки в Украине можно сделать в любых медучреждениях, подписавших соглашение с Национальной службой здоровья.

Полиомиелитом болеют взрослые и дети, однако жертвами вируса чаще становятся непривитые малыши до 7 лет. В таких случаях у них очень велик риск развития паралитической формы полиомиелита. Например, в этом году в Украине заболел двухлетний непривитый ребенок.

Скриншот: Facebook/ moz.ukr

В МОЗ привели статистику, согласно которой самые низкие показатели вакцинации остаются в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Остановить болезнь можно только тогда, когда количество вакцинированных превышает 95% населения. Лечения болезни до сих пор не существует, поэтому следует делать все рекомендуемые прививки.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве зафиксирован первый случай дифтерии за последние несколько лет.

Также мы сообщали, что Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью в 2018 году.