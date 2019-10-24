Ученые Южной Кореи обнаружили, что мужчины, которые работают сверхурочно, в два раза чаще страдают облысением. Специалисты проанализировали данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи в возрасте от 20 до 59 лет, передает Ladbible.

Исследователи пришли к выводу, что стресс, который возникает при переработках, может вызывать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.

При этом остаться без волос рискуют те, кто работает сверхурочно, а число часов достигает более 52 в неделю. Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.

Кроме того, ученые проанализировали, как на облысение влияет курение, уровень дохода и военное положение. Однако пришли к выводу, что наибольший вред наносит именно стресс.

Ранее сообщалось, что перед заявлением об отставке Супрун объяснила украинским мужчинам, как бороться с облысением.

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