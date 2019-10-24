Украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхает на Бали, поделилась фото с каникул.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

На фотографии Каменских сидит на скалах, по которым извиваются живописные корни деревьев. Сверху видна часть деревянной виллы, на которой обосновалась звездная пара.



Фото: Instagram/ kamenskux

На Насте надет черный короткий пеньюар, а ее волосы небрежно собраны в пучок. Заметно, что на артистке нет ни капли косметики, и комментаторы отмечают естественную красоту певицы.

Снимок Каменских подписала эмоционально и лаконично: "Это самый прекрасный рассвет в моей жизни".

Ранее "Страна" показывала яркую фотосессию Каменских на фоне осенних киевских улиц.

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