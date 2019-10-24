Украинцы смогут самостоятельно покупать номерные знаки для транспортных средств на предприятиях после того, того как Рада примет соответствующие изменения в законодательство. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончарук, передает Укринформ.

"После принятия Верховной Радой изменений в законодательство человек получит технический паспорт, но он не будет получать номерной знак непосредственно в государственном органе. С техническим паспортом будет возможность пойти на то предприятие, которое осуществляет изготовление номерных знаков, и приобрести себе номерной знак, соответствующий зарегистрированному транспортному средству в любом предприятии любой формы собственности, главное - чтобы это соответствовало ГОСТу", - сказал Гончаров.

По его словам, так будет значительно проще и удобнее для человека, поскольку он сможет выбрать не тот номерной знак, который есть в наличии в определенном территориальном сервисном центре, а тот, который еще не занят и не установлен на другие транспортные средства.

"То есть, открывается огромная возможность для выбора того, что ты можешь себе повесить на транспортное средство. Не будет ситуации, когда "извините, номерных знаков вашего региона нет", либо "извините, у нас обжалование процедуры закупки, и мы сейчас ограничены в номерных знаках", - добавил Гончаров.

Заместитель министра подчеркнул, что так будет удобно и для граждан, и для государства, поскольку государство не будет тратить средства, чтобы приобрести эти номерные знаки, транспортировать их по территории Украины, сохранять их в сервисных центрах.

"Мы считаем, что это действительно ситуация "win-win", когда выигрывает гражданин и выигрывает государство, и выигрывает бизнес, поскольку благодаря этому открывается огромное окно возможностей для небольших и средних предприятий заниматься непосредственно изготовлением номерных знаков. Главное требование - такие номерные знаки должны соответствовать государственному стандарту Украины", - подчеркнул Гончаров.

Напомним 23 октября Кабмин Украины принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства и поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

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