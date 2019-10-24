В Киеве зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии.

Об этом "Стране" сообщил экс-руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины и глава общественной организации Институт общественного здоровья Святослав Протас.

По его данным, заболел 9-летний ребенок, ученик одного из столичных лицеев.

"Причем врачи сразу не дали сигнал, у ребенка было порядка 500 контактов", - сказал Протас.

Советник министра здравоохранения и экс-главный инфекционист Украины Ольга Голубовская подтвердила "Стране" информацию о первом случае дифтерии.

Сейчас контактировавшие с больным дети находятся под контролем медиков.

Интересно, что родители некоторых детей сообщили врачам, что не делали прививок от дифтерии. При этом в медицинский картах учеников есть справки о вакцинации. То есть, по всей видимости, нужные справки о прививках попросту покупали.

Протас прогнозирует, что в Киеве может начаться эпидемия дифтерии. Причем, она рискует оказаться намного сложнее, чем эпидемия кори, которая только недавно пошла на спад.

"У дифтерии летальность - 90%", - пояснил Протас.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии.

"Всего на страну - 200 доз. Тогда как на один случай нужно от 3 до 10 доз. Во время вспышки заболевания в 90-х годах использовали несколько тысяч доз. В Закарпатье, где тоже есть случаи заболевания, сыворотки уже не хватает, они ищут препарат по другим регионам", - сказал Протас.

Ранее "Страна" сообщала, что случаи дифтерии в Закарпатье, о которых упоминал Протас, впервые были зафиксированы 23 октября в Ужгороде. Это произошло впервые за 10 лет.

О том, что в Украине возможна вспышка дифтерии, эксперты предупреждали еще летом.