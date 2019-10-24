Украинские водители смогут создавать и использовать электронные водительские удостоверения и техпаспорта с помощью мобильного приложения в ноябре. Об этом на брифинге заявил замглавы МВД Сергей Гончаров, передает Укринформ.

"Электронные удостоверения водителя и электронные техпаспорта - в ноябре", - сказал Гончаров.

Как он отметил, с помощью приложение "Дія", разработанного Минцифрой, с участием, в том числе и МВД, можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить себе на телефон, и при остановке транспортного средства полицейским предъявлять не пластиковое удостоверение, которые продолжают оставаться в силе, а их электронный аналог.

"С учетом того, что живем во время современных технологий, мы совместно с Министерством цифровой трансформации решили, что такие возможности можно ввести и в части идентификации водителя, и в части права управления транспортным средством", - уточнил Гончаров.

По его словам, регистрация будет очень простой: все можно сделать онлайн, не выходя из дома.

"Единственное, что отмечу: для того, чтобы сгенерировать электронное водительское удостоверение, в наших базах данных должно быть ваше электронное отцифрованное изображение лица. Поэтому, если у человека советское водительское удостоверение, - к сожалению, ибо у вас нет актуального цифрового изображения лица. Так как сервис в первую очередь будет проверять, есть ли возможность сгенерировать такое водительское удостоверение", - объяснил замминистра.

При этом он заявил, что такие электронные удостоверения будут действовать только в Украине. Если человек собирается путешествовать в Европу, нужно будет брать с собой пластиковое удостоверение, иначе могут быть проблемы с представителями власти других стран.

"Это не будет исключительно электронное водительское удостоверение, это будет приложение к уже выданному водительскому удостоверению. Это является электронной выпиской из реестра", - сообщил Гончаров.

По его словам, пользование электронными удостоверениями будет добровольным, и введение этого не будет стоить государству ни одной гривни.

Напомним, 27 сентября Министерство цифровой трансформации Украины презентовало бренд проекта "государство в смартфоне" – портал и приложение "Дія".

Также мы писали, что Гончарук пообещал, что скоро водители смогут предъявлять права и техпаспорт в смартфоне.