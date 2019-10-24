24 октября в эфире СТБ показали шоу Зважені та щасливі 9 сезон 9 выпуск. После него на проекте осталось 9 участников из 18.

Этот выпуск стал самым танцевальным, ведь каждая пара должна была поставить номер. Ведущая Анита Луценко в начале призвала худеющих бороться не только с килограммами, но и с комплексами. Перед ними продефилировали модели в разных костюмах, которые назвали воплощениями эротических фантазий каждого.

Пары разобрали костюмы и принялись готовить танец. Перед этим провели аукцион, на нем участники делали ставки-килограммы, а лотами были тренера. Участникам объяснили, что пока они будут танцевать на сцене - остальные будут удерживать на тренажерах аукционный вес, но, если кто-то опустит ноги, то на сцене начнет гаснуть свет. То есть у того, кто выбрал лучшего тренера, был риск, что судьи в зале просто не увидят танец.

В итоге "красные" дали ставку 40 кг и получили тренера из "Танцев со звездами" Макса Ежова. На сцене Аня надела красный костюм черлидерши, Коля - наряд пляжника.

Хореограф Алена Шоптенко тренировала команду "розовых". Они облачились в наряды летчика и монашки.

"Желтые" учились по видеоурокам. Они показали номер в костюмах Женщины-кошки и пекаря.

"Синие" также смотрели видеоуроки. На сцену они вышли как ковбой и учительница.

А "коричневые" тренировались по аудиозаписям. Им достались костюмы стюардессы и супермена. Они танцевали контемпорари.

Оценки выставляли Григорий Чапкис и Леся Никитюк, которые засветились в "Танцах со звездами".

Больше всего получили "красные", второе место у "синих", третье у "коричневых".

После этого было традиционное взвешивание пар.

На этой неделе на вылет шли девушки. В зоне риска оказались Алена и Люда. Голосование было трудным, но в итоге больше человек поддержали Алену.

Однако в конце произошло неожиданное. Партнер Люды по "желтой" команде Тарас предложил поменяться местами и уйти вместо нее. То есть после 9 недели выбыл Тарас Яцемирский.

Смотреть Зважені і щасливі 9 сезон 9 выпуск онлайн можно на канале СТБ. На ютуб канале выпуск появится 26 октября.