В Днепре молодой мужчина почувствовал себя плохо на улице и упал на брусчатку, а к поспешившим на помощь прохожим присоединилась женщина с религиозными советами. Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие произошло днем 23 октября возле Европейской площади. Молодой человек рухнул на брусчатку и стал биться в судорогах - вероятно, с ним случился эпилептический припадок.

Сердобольные прохожие подложили пострадавшему под голову мягкое, дождались окончания судорог и перевернули на бок. В этот момент к группе людей подошли две странные женщины.

Видео: Facebook/ informator.dp.ua

Одна из них начала обвинять оказывающих помощь в том, что они якобы избили лежащего на земле бутылкой, чтобы отобрать шаурму. Затем она подняла с брусчатки шаурму и стала разбрасывать ее начинку возле пережившего приступ парня. Завершив загадочные манипуляции, она принялась объяснять, как лечить приступы судорог. Дескать, нужно пойти в храм, покаяться и поблагодарить Иисуса простой молитвой.

Врачи же советуют как можно меньше суетиться вокруг людей с приступом судорог, так как это может вызвать стресс и новый приступ. Специалисты рекомендуют в подобных случаях вызывать скорую помощь и просто подложить под голову пострадавшему что-нибудь мягкое.

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